Nyheter

Ekteparet Kåre (73) og Heidi Loe (74) opplever det som et mareritt at de stadig vekk blir terrorisert av ungdommer utenfor leiligheten sin på Kyrksæterøra. Paret, som har skrantende helse fra før, føler det går ut over livskvaliteten deres å bli utsatt for noe slikt. Det er ei psykisk stor belastning å holde vakt ved stuevinduet så å si hver eneste kveld.