– Ledningen ligger syv meter ned i grunnen

I over to år har elever og foreldre ved Børsa skole etterlyst det populære klatrestativet som ble satt opp samtidig som nye Børsa skole åpna i 2015. Etter at stativet, som skal ha kostet om lag 180 000 kroner, ble tatt ned på høsten i 2017, har stativet forsvunnet, etter et årelangt «pit-stop» i skråninga mellom de to skolene i Børsa sentrum.