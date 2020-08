Det er sånt som man må riste på hodet over. Kommunen er til for folket, ikke omvendt

Nyheter

I over ti år har Tormod Bjørnar Øien jobbet med planene for å utvikle et byggefelt på Aasen gård i Buvika. Ettersom Skaun kommune mener at det ikke er tilstrekkelig tilgang på drikkevann i området, har kommunen sagt at ingen som ønsker å bosette seg der vil få innvilget sin søknad om å bygge bolig, som følge av rekkefølgebestemmelser.