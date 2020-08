Like etter klokken 14 rykket nødetatene ut til en trafikkulykke i Valsøyfjord i Heim kommune.

- Det er snakk om en singelulykke med MC. Sjåføren skal være oppegående, skrev politiet på Twitter.

Føreren ble senere tatt med til legevakten for en sjekk, men fremsto uskadd.

#Heim Fører blir tatt med til legevakt for sjekk, fremstår uskadd. Et felt er åpen for trafikk på stedet.