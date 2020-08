Dugnadsgjeng raser mot kommunen: - Jeg er både lei meg, frustrert og forbanna

Denne helga måtte en dugnadsgjeng på 25 stykker bære utstyret to kilometer for å drive dugnad på eiendommen i Songlia, en tomt Orkland kommune leier. Årsaken er at kommunen avslo søknaden om å få bruke ATV.