Tilbyr gratis kurs om psykisk helse

Fra høsten 2020 tilbyr Skaun kommune et kurs som handler om livets forskjellige utfordringer. Kurset er gratis, og holdes hver mandag mellom klokka 13 og 15. Tema for samlingene er nedstemthet og negative tanker, bekymringer og angst, søvn, og selvhevdelse og grensesetting.

– Kursene gir informasjon om hva man kan gjøre i de vanskelige periodene for å håndtere dette på en god måte. Kurset tar utgangspunkt i å lære bort verktøy og tiltak til hvordan å mestre og håndtere de utfordringene man opplever. Kursene er åpne for alle som ønsker å delta, om du opplever egne utfordringer, kjenner noen som har det vanskelig eller er interessert i å lære mer om psykisk helse, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Første kursdato er 31. august, og varer over fire samlinger. Hele kurset repeteres tre ganger, slik at siste samlingsdato er 23. november. Nedre aldersgrense for å delta, er 18 år.