Nå får du SMS fra feieren

Nyheter

Siden 14. august har huseierne i Orkland kommune fått tilsendt SMS-varsel fra Brann og redning Orkland (BRO) om feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Det nye varslingssystemet kombineres med tjenesten “Min Eiendom“ der huseierne blant annet kan se historikk for egen eiendom og følge opp resultatene av feiingen og tilsynet. Brann og redning Orkland presiserer viktigheten av å besvare tekstmeldingen du får tilsendt på din mobil.

– Når feiing eller tilsyn med fyringsanlegget skal utføres, vil du først motta en SMS om tidspunktet. Ved å respondere på denne, kan man enten bekrefte avtale eller avslå tidspunktet. Om tidspunktet ikke passer ber vi om at huseier tar kontakt snarest for ny avtale på det nummeret som er oppgitt i tekstmeldingen. Dersom meldingen ikke besvares vil man ikke få utført tjenesten. Avsenders telefonnummeret kan se litt merkelig ut, men det er helt trygt å besvare meldinger fra oss, sier Avdelingsleder for feiing og tilsyn i BRO, Marius Wærdahl i en pressemelding fra kommunen. .

Man kan også logge seg inn på “Min Eiendom“ for å finne mer informasjon om forberedelse før feierens besøk, hjemmelsgrunnlag osv. Wærdahl tror den nye løsningen vil bidra til å gjøre det enklere for både innbyggerne og feierne.

– På “Min Eiendom“ kan du besvare varsel om tiltak, finne historikk, eventuelle avvik på ditt bygg og anmerkninger. Du kan også gi tilbakemeldinger om retting av avvik/anmerkninger og finne tidligere dialog med feiertjenesten. Vi tror denne digitale løsningen vil gi en mer effektiv dialog mellom oss og innbyggerne samt at det gir den enkelte huseier bedre oversikt i forhold til eget fyringsanlegg, sier Wærdahl.

En annen viktig detalj er om du som huseier har reservert deg mot digital kommunikasjon fra stat og kommune. Har du reservert deg, vil ikke vi kunne kommunisere med deg digitalt.

– Vi oppfordrer derfor alle som er i tvil, om å undersøke dette på Difi.no, Kontakt- og reservasjonsregisteret, sier Wærdahl.