Nyheter

– Det er kjempebra!

Det sier Eva Berge ved Berge gård.

Det er Orkdal rideklubb som står som arrangør av rittet som blir arrangert ved Berge gård.

Dette er 38. gang rittet blir arrangert.

– Vi hadde en plan om å ha 40 påmeldte til 40-årsjubileet. Men fortsetter denne utviklingen, vil vi ha en god del mer enn 40 påmeldte om to år, sier Berge.

En del av identiteten

Berge tror Orkdalsrittet har blitt viktig for mange, og at det er grunnen til at rittet har holdt kursen i så mange år.

– Opp gjennom årene har mange vært med å arrangere rittet. Dermed har arrangementet blitt en del av identiteten til rideklubben. Om vi hadde blitt nødt til å avlyse, hadde det vært et stort nederlag, sier Berge.

Det sosiale rundt rittet er også viktig.

– Her kan folk møtes og snakke om hest, og følge med på rittet. Konkurransene og det sosiale rundt har ført til at rittet har fått en sterk rot i rideklubben.

Rittet arrangeres søndag, men allerede lørdag vil det være aktivitet på gården.

– Vi skal ha et foredrag med Lene Hammer. Hun er en internasjonal dommer med mye erfaring. I tillegg satser hun mot VM i 2021, sier Berge.

Hobby og konkurranse

Under rittet er det tre forskjellige konkurranser.

– Vi har en klasse på tre mil, en klasse på ei mil, og minitur-rittet som er på tre kilometer, forteller Berge.

Rittet er åpent både for dem som driver med konkurranser til vanlig, og for dem som er mer på hobby-nivå.

– Det er nok det som er med på å gjøre det populært, og som gjør at engasjementet holder seg, sier Berge.

Det betyr at flere generasjoner kan være med i samme ritt, og klasse.

– Det er ikke så mange konkurranseformer der besteforeldre og barnebarn kan delta sammen, sier hun.

Dugnad

Rittet blir arrangert på dugnad. Og Berge tror det i framtiden bare vil ble et større behov for frivillige.

– Vi må satse litt større neste år, for det kan se ut som om den positive utviklingen fortsetter. Og da må vi nok ha flere med på dugnaden, for det er litt jobb bak.

– Tror du den positive utviklingen vil fortsette?

– Ja det gjør jeg. Har man trua, og legger til rette, blir det en positiv utvikling. I tillegg virker det som om tur og natur er mer i vinden nå, og det er bare positivt for oss, legger hun til.