Ressursbehov i politiet: - Tidsvis kun én bil som dekker Orkdal, Meldal, Hemne, Hitra og Frøya

Samtalen rundt bordet i formannskapssalen, hvor etatene var samlet, gikk på at brannvesenet ofte er først til stedet og må gjøre politioppgaver.

- Det er flere brannfolk og brannbiler enn politifolk og politibiler i distriktene, og det fører til at vi delvis overtar deres oppgaver. Det hender også at vi må holde liv i folk til det kommer mer spesialiserte ressurser, sier brannsjef Leif-Harald Bremnes i Orkland og Skaun.

Politioppgaver

Onsdag var stortingsrepresentant Guro Angell Gimse, Olav Noteng fra bystyret i Trondheim og fylkespolitiker Ingvill Dalseg på besøk i Orkland, som en del av sin turné for å se på beredskapen i trønderske kommuner. De tre Høyre-politikerne har bakgrunn fra henholdsvis politi, brannvesen og jordmoryrket.

De hadde samlet beredskapsetatene i Orkland til et møte, inkludert Røde Kors, Sivilforsvaret og sanitetsforeninga. Målet var å ta temperaturen på beredskapsarbeidet. Det kom da fram at politiet, ikke ukjent, ønsker seg mer ressurser.

- Vi har tidsvis kun én bil som dekker Orkdal, Meldal, Hemne, Hitra og Frøya. Slik beredskapen er, er vi avhengig av hjelp fra andre aktører. Brannvesenet kommer, slik Bremnes beskriver, ofte først til stedet og må ta bilder og sikre bevis for oss, sier innsatsleder Odd Håkon Bach, som etterpå presiserer til ST at de får bistand fra eksempelvis Heimdal ved behov.

Mestringsfølelsen

Kommuneoverlege Jimmy Wikell var også innom dette temaet i møtet.

- Som kommuneoverlege i Snillfjord opplevde jeg ofte at det var brann som kom først. Det kan oppleves skummelt å få helseoppdrag i tillegg til sine vanlige oppgaver. Som fagperson kan man miste mestringsfølelsen hvis man får for mange oppgaver, påpekte han.

Ellers pekte etatene på at de har et godt samarbeid, og at de nyter godt av at kommunen har en beredskapsleder, Arnt Trovoll, ansatt i 100 prosent stilling. De har øvelser sammen og kjenner hverandre godt.

- Jeg er nesten stum av beundring. Jeg er så imponert over at alle ressursene her har funnet hverandre. Her har kommunesammenslåinga bidratt til fokus på beredskap, og man har til og med funnet plass til en beredskapsleder i 100 prosent stilling. Det er jo helt unikt, sa Guro Angell Gimse etter møtet.

- Må dekkes opp

Hun tok også med seg innspillet om politiressurser.

- Det er dette med politiressurser jeg har merket meg fra Orkland. Vi har sagt gjennom den nye politimeldinga at ressurser som nå gis, skal gå til politidistriktene. Det har vært behov for å oppbemanne sentralt, siden kriminalitetsutviklinga har gått fra gata til nett. Men nå ser man også at det enkelte plasser i distriktene er for tynt, og det må vi få dekt opp. Det er politimesterens ansvar å finne ut hvor det er tynt og hvor han vil ressurssette, men jeg vil gi et signal om at distriktene må få mer tilgjengelige politiressurser.

- Hva er dine tanker om de tilfellene hvor brannvesenet er først på stedet?

- Det beste hadde selvfølgelig vært om alle tre, ambulanse, brann og politi, kom samtidig. Men det er utopisk. Det er viktig dette med mestring, som kommuneoverlegen snakket om, og at man ikke gaper over for mye. Det har i alle år vært en oppgaveglidning mellom etatene, og vi må tørre å snakke om hva som er greit og ikke greit å gjøre. Jeg tror ikke det er noe krise at brannvesenet kommer først, og noen ganger er det mest hensiktsmessig også. Politi og helse hadde fort blitt hjelpeløse hvis de måtte frigjøre noen fra et bilvrak, sier hun.