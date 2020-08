Båtbyggeri med store minustall - konsernet tjener penger

Nyheter

Vaagland Båtbyggeri AS, den største private arbeidsplassen i gamle Halsa kommune, har store minustall de to siste åra. Både i 2019 og 2018 gikk selskapet i minus på drifta. Bunnlinja for de to årene viser minustall på henholdsvis 10,8 og 15,2 millioner kroner.