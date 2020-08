Etterlyser tips etter tagging på veggen til bedrift

Nyheter

Natt til tirsdag 18. august ble en vegg på lokalet til Trønderenergi på Berkåk i Rennebu tagget. Med store bokstaver stod det «Schweine» - svin, eller griser, på norsk.

Tagginga skal ifølge anmeldelsen ha skjedd en gang mellom klokka 23 mandag kveld og 06 tirsdag morgen. Trønderenergi er en aktør innen vindkraftutbygging, blant annet på Frøya. Og politiet utelukker ikke at tagginga har en sammenheng med dette.

Anmeldt

Trønderenergi, som ikke ønsker å kommentere saken, men henviser til politiet, har anmeldt tagginga.

Før helga uttalte politiet at de foreløpig ikke hadde noen mistenkte. De hadde heller ikke mottatt konkrete tips.

- Vi har ennå ikke mottatt opplysninger i saken som kan fortelle hvem som står bak tagginga, sier lensmann i Oppdal og Rennebu, Finn Skårsmoen, til ST mandag formiddag - knapt to uker etter hærverket.

Tar avstand

Etter at tagginga ble omtalt i media - og at hærverket ble knyttet opp mot vindkraftmotstand - kom gruppen «Nei til vindindustri i Rennebu» med en uttalelse gjennom et leserinnlegg.

«Hærverk tjener ikke kampen mot vindkraft. Tvert imot. Det svekker omdømmet til grupper og organisasjoner som forsvarer lokalmiljøet sitt mot de naturødeleggelsene vindkraftutbygging fører med seg. Vi er trygge på at ingen i «Nei til vindindustri i Rennebu» ville ta i bruk slike midler. Gruppa vår består av voksne, sindige rennbygger», stod det blant annet.