Dømt for mobilbruk i bil - hevdet det var en godteripose

En mann i 20-åra bosatt i Orkland kommune, er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til å betale ei bot på 2000 kroner - subsidiært fire dager fengsel - for å ha brukt håndholdt mobiltelefon under kjøring. Kjøringa fant sted i en annen trøndersk kommune i mai i år.

Mannen erkjente seg ikke skyldig da han møtte i retten. Han forklarte at han holdt en godteripose i handa, noe retten ser helt bort fra. De fester i stedet lit til forklaringa til politimannen som sto på kontrollposten med kikkert.

Retten har ikke idømt sakskostnader, og har heller ikke fradømt mannen retten til å kjøre motorvogn. Aktor la i saken ned påstand om tap av førerretten for en periode på seks måneder. Årsaken til at han slapp en slik straff, var tvil om riktigheten av tidligere tildelte prikker i førerkortet i politiets register. Retten ser dette som lite sannsynlig, men her har altså tvilen kommet tiltalte til gode.