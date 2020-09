Nekter for å ha fått tilbud: - Dette er løgn

Nyheter

Randi Jacobsen ble overrasket da hun leste STs nettavis mandag ettermiddag. Der står det at ordfører Oddbjørn Bang i kommunestyrets junimøte ble oppfordret til å forsøke å finne en løsning med makeskifte, slik at Randi Jacobsen kunne få ny jord til erstatning for den hun mister.