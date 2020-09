Nyheter

- Det satses bra på skolesvømming både i Orkland og Skaun kommune fra i år. For å være med å styrke den svømmeopplæringa, så gir vi bort et årskort til alle tredjeklassinger i begge kommuner. Forhåpentligvis vil dette være med å styrke vannferdighetene i vannet, sier leder for Orklandbadet, Geir Mule