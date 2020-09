Kjørte 142 km/t i 80-sone - ung bilist må i fengsel

Nyheter

En bilfører i begynnelsen av 20-åra bosatt i Heim kommune er dømt til ubetinget fengsel i 16 dager for råkjøring. Han er også fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på 13 måneder, og han må ta ny førerprøve dersom han ønsker førerkortet tilbake.

Kjøringa fant sted mellom hjemkommunen og en nabokommune i juli i år. Han ble målt til 142 km/t i en 80-sone.

I retten har den unge bilføreren avgitt en uforbeholden tilståelse, og han samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Det er tillagt betydning i formildende retning at han har tilstått. Det samme gjelder for at fartsovertredelsen skjedde i forbindelse med forbikjøring. I fengselsstraffen på 16 dager er det lagt inn en tilståelsesrabatt.

I den nylige dommen fra Sør-Trøndelag tingrett, bemerkes det at det er snakk om kjøring i meget høy hastighet, noe som representerer en betydelig fare for andre og tilfeldige trafikanter.

Bilføreren vedtok dommen på stedet.