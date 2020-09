Nå har innbyggerne to uker på seg til å svare

Nyheter

Opinion AS har tidligere oppgitt at koronakrise og sykdom har forsinket arbeidet, men nå skal endelig spørreundersøkelsen være lagt i postkassa til alle innbyggere over 16 år bosatt i Jåren/Råbygda skolekrets, samt innbyggere i Eggkleiva som tidligere hørte til Børsa skolekrets.