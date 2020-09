Nyheter

Hitratunnelen på fylkesvei 714, på strekningen mellom Hitra og Orkanger, måtte fredag morgen stenges etter at et vogntog hadde stanset inne i tunnelen. Politiet rykket ut til tunnelen for å bistå.

Klokken 08.15 kunne vegtrafikksentralen melde om at vogntoget hadde kommet seg ut av tunnelen og at den nå er åpnet igjen.