Stemte imot reguleringsplan til en halv million

Kun Bjarne Sæther (Frp) stemte nei da kommunestyret i Heim behandlet sak om å fornye reguleringsplanen for Fv 680 langs Rovatnet. Bakgrunnen for saken er at arbeidet og videre framdrift for å utbedre Lenes- og Hunnessvingen krever ei oppdatert reguleringsplan. Den forrige fra 2011 er utgått på dato.