Framtidsrettet skihytte med solceller og elbillader

Nyheter

Idrettslaget setter bærekraft på dagsorden, og har fått montert solcellepaneler på taket på Haraldstu.

- Til sammen har vi brukt 2,3 millioner kroner på å sette i stand hytta, inkludert solcellesatsinga. Da er verdien på dugnadsarbeidet medregnet, forteller Kåre Lian Svanem, leder i Lensvik IL.

Og det er ikke så rent få dugnadstimer som er lagt ned. Det er snakk om flere tusen, uten at Svanem har tallet foran seg akkurat når vi prater.

Plass til 50

Haraldstu er i hytte i tilknytning til skianlegget og turområdet i Øyangen. Lensvik IL kjøpte den av Røde Kors i årsskiftet 2017/2018, og etter dette er mye skjedd.

- Vi brukte 2018 på prosjektering, og 2019 til å bygge ut og pusse opp. Det er nå kommet til et påbygg med sanitæranlegg, og hele hytta er pusset opp og bygd om. Vi har et stort samlingsrom og kjøkken/kiosk. Kjøkkenet er utstyrt for arrangementer, og hytta kan romme opptil 50 personer, sier Svanem.

Idrettslaget har hatt som mål å få til en samlingsplass hvor folk kan møtes og ta en kaffe i forbindelse med tur eller skitur.

Bærekraftig profil

Solcelleprosjektet ble til i samarbeid med Orkland Energi, og med spillemidler fra Trøndelag fylkeskommune. Mandag denne uka startet monteringa.

- Vi syntes det var interessant å se på om vi kunne få til solcelle her, som en siste del av hytteprosjektet. Vi ville prøve å få til en bærekraftig profil oppi der, og tok derfor kontakt med Orkland Energi. Vi har samarbeidet tett med dem helt fra ideen kom. De er med på å sponse litt på monteringa, og har brukt det som intern opplæring, forteller Svanem.

Onsdag var det klart for å sette anlegget i drift, etter tre dagers arbeid.

- Frivillige har vært med på selve monteringa, men etterpå var det elektrikerarbeid, sier han.

Dekker stordelen av forbruket

Han sier solcelleanlegget produserer 4500 kilowattimer i året.

- Vi er litt usikre på hva som er årsforbruket på hytta, siden vi ikke har brukt den et helt år enda. Anlegget dekker nok ikke hele forbruket, men en stor del av det. I tillegg er det montert en elbillader som kobles til anlegget, slik at det går an å lade bilen mens man er på tur, sier Svanem.

- Hva brukes hytta til?

- Koronatida satte en liten stopper, men fram til 12. mars hadde vi åpent noen helger. Da var det stor aktivitet i løypene og skileikområdet, og det var mange som var innom og tok en kopp kaffe. Da var det slik som vi ønsker å ha det. Vi begynte å holde litt åpent i sommer også, men med litt forsiktighet. Vi har ambisjoner om å holde åpent i helgene så ofte som mulig, sier han.

Møtepunkt

Foreløpig har noen ildsjeler stått bak kiosksalget, men målet er å få til ei gruppe og spre det på flere. Det går også an å leie hytta, og den er allerede booket til konfirmasjoner. Siden den rommer maks 50 personer, er den egnet for litt mindre lag enn de større forsamlingshusene.

- Vi er veldig fornøyd med hytta vår. Den ble slik vi ville ha den, og vi håper den blir et stort møtepunkt i byga. Vi er takknemlige for den store velviljen som dugnadsfolk og sponsorer har vist oss gjennom hele prosjektet. Det har vært en glede å jobbe med dette, sier han.