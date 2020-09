Kvinne kolliderte med tog

Nyheter

Klokken 23.15 lørdag kveld fikk politiet i Trøndelag inn en melding om at et tog hadde kollidert med en bil i Orkland.

- Toget hadde kollidert med bakenden på en bil, da bilen var på tur over. Toget holdt lav fart, og det ble ikke meldt om personskader, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim hos Trøndelag politidistrikt.

Hun forteller at planovergangen er regulert med lys, og at bilføreren har kjørt over på rødt lys.

- Vi har tatt en vurdering, som resulterte i at vi beslagla førerkortet og anmelder forholdet, sier hun.

Det er ryddet på stedet, og trafikken går som vanlig. Det blir opprettet sak.