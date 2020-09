Overgrepssiktet må sitte enda ei uke i varetekt

Nyheter

Mannen som 29. august ble varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll, siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, må tilbringe enda ei uke i varetekt. Dette ifølge kjennelse i Sør-Trøndelag tingrett datert 11. september. Fengslingsfristen er nå satt til 17. september. Påtalemyndigheten ba om to uker, men tingretten har konkludert med at det i første omgang er tilstrekkelig med ei uke. Siktede er ikke undergitt brev- og besøkskontroll i den siste varetektsperioden.