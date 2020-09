– Det er helt forkastelig

Nyheter

27. august behandlet formannskapet i Skaun en sak om mulig kjøp av B-aksjer i TrønderEnergi AS. Før saken ble behandla ble det vedtatt å lukke møtet for offentligheten med grunnlag i kommuneloven § 11-5, 3. Der står det at hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil komme frem opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentleglova hvis de hadde stått i et dokument.