Ledigheten på det jevne de siste fire ukene

Nav har for en periode fram til oktober gått over til å presentere ukentlige ledighetstall for kommunene. Tallene viser utviklinga de siste fire ukene. Den siste oversikten er derfor for ukene 37, 36, 35 og 34.

Tallene viser at Rindal er tilbake på et normalnivå for ledighet, det vil si at ledigheten er på et nivå slik den var før koronakrisen inntrådte. De siste tre ukene har ledigheten vært på 1,1 prosent, tilsvarende 12 helt ledige. Kun Tydal og Høylandet kan vise til lavere ledighet i Trøndelag.

Orkland sliter noe mer. Her er ledigheten 3,0 prosent de to siste ukene, og 3,3 prosent de to første. Med andre ord går i hvert fall utviklinga riktig vei.

Her er tallene i prosent som viser helt ledige i kommunene i STs nedslagsfelt de siste fire ukene. Siste uke er oppgitt først. I parentes er det oppgitt laveste og høyeste antall ledige i perioden.

Rindal: 1,1 - 1,1 - 1,1 - 1,2 (12 - 13)

Heim: 2,4 - 2,2 - 2,4 - 2,9 (66 - 87)

Skaun: 2,6 - 2,6 - 2,8 - 2,9 (116 - 129)

Rennebu: 2,6 - 2,5 - 2,8 - 2,7 (31 - 34)

Orkland: 3,0 - 3,0 - 3,3 - 3,3 (277 - 309)

Meråker har den høyeste ledigheten i fireukersperioden. Prosenten varierer fra 4,8 den siste uka til 5,4 den første.