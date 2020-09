Ikke hatt så gode tall dette årtusenet

Det ble en felles dugnad for å ivareta sårbare grupper. Folk var livredd for å bringe inn smitte på helsetunet

Nyheter

Denne uka ble det klart at Orkdal helsetun greier å drive virksomheten innenfor budsjettet. Samtidig har sykehjemmet et rekordlavt sykefravær. Tallene fra første halvår pluss juli måned viser et sykefravær på 7,7 prosent.