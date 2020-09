Elin har termin om tre uker - fredag forsvinner viktig tilbud: - Jeg ble overrasket og skuffet

Jeg håper så absolutt at de snur.

Fredag forsvinner følgetjenesten for gravide i Orkland, Heim, Hitra og Frøya, som gir dem mulighet til å ha en jordmor med i ambulansen. Det er klinikksjef Kjell Åsmund Salvesen ved Kvinneklinikken på St. Olavs som har varslet at tjenesten forsvinner i fire uker, med begrunnelse i at jordmødrene som betjener denne beredskapen trengs i egen klinikk som følge av sykmeldinger der.