En fører av en traktorregistrert ATV blir anmeldt etter at vedkommende ble stoppet i havnekrysset på Orkanger i natt. Det viste seg at føreren hadde brukt en «trimmingsnøkkel» slik at firhjulingen gikk fortere enn 60 km/t. Kjøretøyet skal egentlig ikke kjøre fortere enn 40 km/t. Føreren blir anmeldt for trimming. Passasjeren fikk et gebyr på 1500 kroner for å ikke bruke hakestropp på hjelmen.