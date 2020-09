Kommunen vil stoppe salget fordi kjøpesummen er for høy

Vi har ikke hatt slike saker før, der det har blitt innstilt avslag på grunn av for høy pris. Aldri!

Nyheter

På en høyde 2,5 kilometer øst for Buvika sentrum ligger eiendommen som Aktiv eiendomsmegling beskriver som «idyllisk småbruk i vakre omgivelser». Bruket består av våningshus, driftsbygning, redskapsbod, vedskjul, gårdssag og kaninbur. Ifølge megleren er eiendommen et fint utgangspunkt for den som ønsker å realisere drømmen om å bli småbruker.