- E39 skulle gått gjennom Rindal

Nyheter

Magnar Dalsegg var med da Rindal Høyre var på næringsbefaring med stortingspolitiker Mari Holm Lønseth før helga. Dalsegg sitter i kommunestyret for Høyre og er sekretær i styret for lokallaget. Han mener at det er standpunktet til hele rindalssamfunnet at E39 burde gått gjennom Rindal.

- Forskjellige alternativer ble utredet, og ett av dem var å legge E39 gjennom Rindal.

LES OGSÅ:

- Har det noe for seg å komme med et slikt argument nå, 25 år etter at trasévalget ble bestemt?

- Vi må bare ta til etterretning at det ble slik, og nå ha fokus på å få penger til å utbedre Fv 65. Hele denne veien består av altfor mange flaskehalser, smale partier og farlige bakker.

- Har politikerne i dalføret gjort en for dårlig jobb i løpet av alle disse åra siden Fv 65 fortsatt ikke er utbedret?

- Jeg vil aldri si at noen har gjort en for dårlig jobb. Vi vet det er knapt med midler, og det er mange dårlige fylkesveier rundt om.

- Så det er ingen i Rindal som fortsatt furter over at E39 ble lagt der den er?

- Nei, det fører ikke noe positivt med seg. Nå må vi finne gode løsninger for å få midler til å utbedre Fv 65, sier Magnar Dalsegg.