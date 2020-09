Sak i kontrollutvalget avgjort ved leders dobbeltstemme

Unnskyld at jeg sier det, men nå føler jeg at du er partisk, Gumdal.

Kontrollutvalget i Heim opplevde mandag at lederens dobbeltstemme ble avgjørende da fem henvendelser om saksbehandlingsfeil fra Halsalistas Einar Vaagland ble behandlet. Avstemninga om hvorvidt Konsek Trøndelag (interkommunalt sekretariat for kontrollutvalg) skal gå gjennom sakene fra Vaagland, endte 2-2. Dermed ble dobbeltstemmen til kontrollutvalgets leder Bjarne Sæther (FrP) avgjørende; han stemte sammen med Ove Strømmen (H) for en gjennomgang. Jorulf Gumdal (Ap) og Hallgeir Buhaug (Sp) stemte imot.