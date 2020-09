Forslaget nedstemt for fjerde gang: - Dette er jo bare trist

Nyheter

Hans Kringstad tok som ventet ordet i onsdagens kommunestyre for å ta opp trafikksikkerheten i Tverradkomsten. Stengingen av Grønørbrua har ført til en ytterligere økning i trafikken når tungtransporten blir sendt gjennom gaten de fem neste månedene og Småbylista mente det måtte et strakstiltak til for å få opp fortau der det manglet og foreslo å bruke 1,5 millioner kroner på det.