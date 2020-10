Nyheter

To ungdommer har pådratt seg lettere skader etter at en traktor havnet utfor veien på Nerskogen mellom Skarvatnet og Granasjøen søndag formiddag. Den 16 år gamle jenta som var passasjer i traktoren er sendt til St. Olavs hospital for nærmere undersøkelser etter at hun klaget over smerter i en fot. 19-åringen som kjørte traktoren er tatt med til legekontoret på Oppdal for undersøkelse. Begge er fra nærområdet.