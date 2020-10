Én mistet førerkortet

Nyheter

Én person må belage seg på å være fotgjenger ei stund etter at UP gjennomførte en fartskontroll På E39 ved Søvasskjølen fredag. Kontrollen ble avholdt i tidsrommet 17.00 til 20.00, og til sammen åtte bilførere ble stoppet i kontrollen. Det ble utskrevet sju forenklede forelegg for å ha holdt for høy fart. Høyeste hastighet ble målt til 115 kilometer i timen i 80-sonen.

I tillegg ble en bilfører fratatt førerkortet. Fartsovertredelsen i seg selv var ikke så høy at den kvalifiserte til førerkortbeslag, men beslaget ble gjort på grunn av for mange prikker på førerkortet.