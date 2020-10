Nyheter

Før helga skrev ST om at to golfentusiaster ser på muligheten for å bygge Orklands første golfbane ved foten av Knyken. Det er Orkland kommune som eier store deler av det 227 mål store arealet som Jørn Bjørnaas og Gunnar Gabrielsen undersøker muligheten for å etablere dalførets første golfbane på.