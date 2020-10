Hedret sabotørene med taler og blomster

Nyheter

20. september gikk årets sabotørmarsj, den 26. i rekken, av stabelen på Løkken verk. Marsjen startet ved industrimuseet og gikk langs jernbanesporet ned til Klinghåmmårn og tilbake – en distanse på rundt 4,5 kilometer.

Sabotørmarsjen går annethvert år på Hølonda og Løkken, og markerer sabotasjeaksjonene som ble rettet mot kisgruvene og malmtransporten fra Løkken gruver til havna på Orkanger under andre verdenskrig. Alt i alt var 11 medlemmer av Linge-gruppen involvert her i dalføret. Fire av disse mistet livet.

Sprengningsuhell

Under marsjen ble fenrik Odd Nilsen, som mistet livet under aksjon «Feather 1» ved jernbanesporet i Klingliene 21. november i 1943, hedret med en minnetale av tidligere lensmann på Melhus, Trond Heggem, og blomsternedleggelse av tidligere meldalsordfører, Arne L. Haugen.

Heggem og Haugen var for øvrig med på å starte opp sabotørmarsjen, da den gikk av stabelen for første gang i 1995.

Fenrik Nilsen, som kom fra Levanger, var offiser i den norske armé, og var med i trefningene ved Hegra Festning i april 1940. Deretter kom han seg over til Sverige og videre til England, hvor han ble med i kompani Linge.

Nilsen omkom i et tragisk sprengningsuhell, da eksplosivene i ryggsekken hans gikk av ved et uhell under forberedelsene til en sabotasjeaksjon mot jernbanen.

46 deltakere

Dette var første gang sabotørmarsjen inneholdt et arrangement akkurat ved Klinghåmmårn, hvor Odd Nilsens heltemot og offer ble løftet fram under markeringen.

Nilsen var en av til sammen sju sabotører som var involvert i aksjonene ved Thamshavnbanen.

Totalt deltok 46 deltakere på årets sabotørmarsj på Løkken – flere av disse for første gang. Årets arrangør var Meldal historielag, som sammen med trimavdelingen til IL Leik på Hølonda avholder denne marsjen hvert år til minne om kamphandlingene til Linge-karene, og for de menn og kvinner som slåss for at Norge atter en gang skulle bli et fritt land.