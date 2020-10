Olga Irmina Ucinska, leder i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse

Ut fra et folkehelseperspektiv så synes jeg dette er veldig spennende

ST har skrevet om golfentusiastene Gunnar Gabrielsen og Jørn Bjørnaas som mener det er på høy tid med en golfbane i Orkland kommune. Siden i sommer har de to orklandsbaserte golferne vært på flere befaringer med blant andre Knykengjengen, kommunen og grunneiere, ved et område ved foten av Knyken. I samråd med kommunen ønsker de å se på muligheten for å bygge en ni hulls golfbane.