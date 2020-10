Nyheter

Formannskapet i Aure kom denne uka med sin innstilling til kommunestyret om fordeling av eiendomsskatt fra anleggene på Tjeldbergodden. Under behandlinga av økonomirapporten for siste tertial, framgår det at to juridiske uttalelser; både fra KS Advokatene og kommunens egen bestilling av juridisk vurdering, konkluderer med at eiendomsskatten skal fordeles mellom Aure, Heim og Hitra som før.