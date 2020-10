Ble nedstemt i kommunestyret, men nå har de likevel fått hjelp

Nyheter

- Det er mye bedre en slik det var. Jeg vil berømme teknisk etat i kommunen for at de tok seg bryet og tok kontakt med oss for å finne en midlertidig løsning. Nå har de fylt opp en gangsti slik at den er passe skrå og det er jo bedre enn utgangspunktet, sier Marthe Maalø, som er nærmeste nabo til Tverradkomsten og leder i sameiet Geilan etter at kommunen etablerte en midlertidig gangvei sist uke.