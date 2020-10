Opprørt politiker ringte leietakeren: - Dette er trist som faen

Nyheter

- Jeg har lest den triste historien til en av våre innbyggere, Siv Iren Holden, i ST. Hun bor i en av «brakkene» på Flata på Grønøra. Der bor hun i et hus med knust vindu, hvor hun har stappet en pute inn i hullet. Her har hun bodd i over to år. Og hullet i vinduet har vært der siden mai måned. Jeg har snakket med Siv Iren. Jeg tok meg den friheten å ringe henne. Jeg ville høre hennes versjon av hendelsene. Etter å ha snakket med henne, er det en setning som renner meg i hu: Ari Behns legendariske boktittel, «Trist som faen». Det passer på denne saken, sier Larsen.