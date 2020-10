Har fått 2,1 millioner fra kommunen - nå skal bedriften selges og utbyggingen er utsatt

Nyheter

Avtalen er at kommunen dekker opptil 2,1 millioner kroner for utbygging av infrastruktur (vei, vann, avløp), i forbindelse med en planlagt utvidelse av lokalene til Storvask i Lensvik. Beløpet er allerede utbetalt til Storvask, med en avtale om at pengene skal betales tilbake til kommunen innen 1. februar 2021, dersom utbygging ikke er påbegynt innen utgangen av 2020.