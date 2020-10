Mange satt i karantene som følge av smitteutbrudd på Lille London: – Vi er forberedt på at bølgen kommer

Vi er forberedt på at bølgen kommer i retning oss, og at det er økende smitte

Nyheter

Det var i forrige uke at det ble klart at over tusen personer ble satt i karantene etter å besøkt utestedet Lille London eller vært i nærkontakt med personer som har blitt smitta som følge av utbruddet. Dette i perioden 8. til 10. oktober. Flere av disse kommer fra Skaun, Orkland og Heim.