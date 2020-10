Mangler over 47 millioner for å få budsjettet i balanse

Alle de politiske partiene har gått til valg på at vi ikke skal røre skolestrukturen i inneværende periode.

Nyheter

Budsjettprosessen i Heim for 2021 startet marerittaktig for politikerne med følgende melding fra rådmannen: «Det konsekvensjusterte budsjettet legges fram med et underskudd på 47,6 millioner kroner».