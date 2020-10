Erik Dragset fikk årets Thamspris: - Takknemlig, stolt og litt rørt

Det er mange organisasjoner som fortjener støtte, men jeg vil at prispengene skal gå til sykehusklovnene på St. Olavs hospital

Etter at Atle Vårvik hadde hatt sitt MOT-foredrag var det dags for å dele ut den prestisjetunge Thamsprisen under årets Thamskonferanse. Prisen skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en særskilt måte har bidratt til utvikling, kompetansebygging og sysselsetting i regionen.