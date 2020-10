Må flytte - daglig leder har en klar favoritt til ny plassering

Nyheter

Rett før helga skrev ST om at Coop Nordvest skal i gang med renovering av Statens hus. Fasaden skal pusses opp, og det skal legges nytt tak og settes inn nye vinduer. Innvendig skal første etasje rives og bygges opp på nytt for å gjøre plass for Coop Nordvests administrasjon, som i dag holder til på Amfi.