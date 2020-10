2/3 av kommunens største campingplass ligger i strandsonen. Der er det byggeforbud

Nyheter

Sammen med byggesaksavdelinga i Skaun kommune, gjennomførte brann- og redningstjenesten i Skaun og Orkland branntilsyn på Tråsåvika camping, i 2018. Der kom det frem at ingen av spikerteltene på campingplassene er omsøkt, og at det kun er et servicebygg, et sanitærbygg, seks røde hytter og noen små hytter fra 70-tallet, som er lovlig oppført.