Nyheter

ST har tidligere skrevet om at kommunen ba elleve grunneiere om samtykke til å gjennomføre arkeologiske undersøkelser på Venn, som er et krav fra Riksantikvaren og Trøndelag fylkeskommune før områdeplanen kan godkjennes. Flere grunneiere nektet i første omgang å gi samtykke, noe som gjorde at kommunen vurderte å bruke tvang. Det ble ikke nødvendig etter at kommunen kom til enighet med samtlige grunneiere tidlig i mai.