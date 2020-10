Nyheter

Det var torsdag 22. oktober at ordfører Gunn Iversen Stokke (Sp) lukka kommunestyremøtet for å legge frem en sak om å avslutte kommunedirektørens arbeidsforhold. Avslutningsvis i møtet ble det foretatt en avstemning om hvorvidt kommunestyret skulle få mandag til å gå igang med forhandlinger om å avslutte arbeidsforholdet til Kiel.

Tre kommunestyrerepresentanter stemte imot ordførerens forslag; én av dem var Sørli Nielsen (Krf). De to andre var Anita Gilde (Frp) og Barbro Bolme (H).

– Jeg står fortsatt på det jeg sa under behandlingen av kontrollutvalgets konklusjon og innstilling: Jeg har hatt hundre prosent tillit til kommunedirektøren før, under og etter undersøkelsen av den såkalte rådmannsaken. Det som skjedde under den lukkede delen av kommunestyremøtet har ikke endret noe på denne tilliten, sier Nielsen til ST.

- Null grunnlag for oppsigelse

Den lukkede delen av møtet, som Nielsen viser til, foregikk i nesten halvannen time, der det ble fremmet omfattende kritikk mot jobben kommunedirektøren har ansvaret for, som administrasjonens øverste leder. Ettersom møtet var lukket, måtte også kommunedirektøren forlate kommunestyresalen på Skaun rådhus, og hadde derfor ingen mulighet til å imøtegå kritikken.

– Det er null grunnlag for oppsigelse av kommunedirektøren. Ordfører med noen flere har vært misfornøyd med ting kommunedirektøren har gjort, og den normale måten å ta opp det på er i utviklingssamtaler og medarbeidersamtaler. I referatet fra den siste utviklingssamtalen 29. september kommer det frem noen punkter man i fellesskap skal jobbe med fremover. Denne samtalen og vedtaket etter kontrollutvalgets sak er et godt grunnlag for videre samarbeid, sier Nielsen.

– Jeg vil mene at det er helt normalt at en arbeidsgiver gir ris og ros, og er tydelig på forventninger i et arbeidsforhold. Men det å bikke over i mistillit mindre enn en måned etter det jeg har oppfattet var en god utviklingssamtale er ikke normal adferd.

- Sløsing med penger og arbeidskraft

Det var ikke bare behandlinga av saken som ble unntatt offentlighet. Også avstemningsresultatet og selve vedtaket er unntatt offentlighet, noe som har blitt sterkt kritisert av eksperter på møteoffentlighet og forvaltningsrett. ST vet at det i vedtaket er gitt mandat til kommunestyret om å gå i forhandlinger med kommunedirektøren om en avslutning av arbeidsforholdet. Ordfører Stokke bekreftet over ST mandag 26. oktober, at det er ønskelig at disse forhandlingene kan begynne snarest.

– Kommunedirektører har arbeidsavtaler som gjør det mulig å avslutte arbeidsforhold uten oppsigelse, men ved sluttavtale. Kommunestyret kan altså betale rådmannen for å forlate jobben. Hvis det blir sluttavtale i denne saken unner jeg kommunedirektøren hver eneste krone, med tanke på den medfarten han har fått. Men det er veldig unødvendig pengebruk fra kommunestyrets side når vi nå har en fullt brukbar kommunedirektør, sier Krf-eren.

– Det er sløsing med penger og sløsing med arbeidskraft fordi slike gode kommunedirektører ikke vokser på trær.

«Pandoras eske»

Dermed har Kiel to ganger på et drøyt år fått mistillitserklæringer rettet mot seg. Først da tidligere ordfører Jon P. Husby (Sp) på eget initiativ forsøkte å «kvitte» seg med Kiel sommeren 2019. Så nå, i møtet av 22. oktober, der kommunestyret ikke bare behandlet den lukkede «personalsaken», men også gjorde vedtak i saker som handlet om områdeplan for Venn, næringsområde på Ulvdalen, samt innstillingen fra kontrollutvalget i etterkant av Revisjon Midt-Norges rapport.

– Kontrollutvalget har nå brukt et helt år på å lukke pandoras eske, og så kommer ordføreren og åpner den på nytt. Vedtaket i saken fra kontrollutvalget kunne vært en god avslutning av en vond prosess. Jeg registrerer at ordføreren med flere ikke har tillit til kommunedirektørenen. Det er leit. Jeg kan ikke se at denne mistilliten er særlig godt begrunnet, og jeg vil ikke være med på noen slik prosess, sier Nielsen.

- Opplevde du beskjeden fra ordføreren som en munnkurv?

– Jeg opplevde det slik at her mente man at det var taushetsbelagte opplysninger. Det var taushetsbelagt fordi det handla om en person. Jeg kan ikke huske at det var snakk om personlige ting, men at det handla om kommunedirektørens arbeid. Jeg oppfatta ikke møtet som at det handla om forhandlinger.