Jobber med å redde utrydningstruet art

Nyheter

Kjetil Kroksæter har engasjert seg i arbeidet med å bevare den rødlistede elvemuslingen. I helgen delte han et innlegg på sin private Facebook-side, der han forteller om arbeidet som gjøres for å finne ut hvordan det går med bestanden og hvorvidt det er behov for å gjøre tiltak for å redde den.