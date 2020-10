Det er bedre at ST-gården står som i dag i fem - ti år til, enn at vi skader sentrum i hundre år.

Planene for nytt bygg i ST-kvartalet, vekker et sterkt engasjement - også blant politikerne. Onsdag behandlet kommunestyret områdeplanen for ST-kvartalet, og ordskiftet pågikk en liten time, til tross for at det var få politikere som tok ordet.