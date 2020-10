Nyheter

Kommunestyrets behandling av områdeplanen for ST-kvartalet ble direktesendt på kommunens nettsider. Roar Østgaard, som er prosjektdirektør i Polaris, er blant dem som har fått med seg ordskiftet. Han reagerer på et par av uttalelsene fra Småbylistas Hans Kringstad, og går så langt som til å si at det er ren feilinformasjon fra Kringstads side.