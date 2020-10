Fikk spadene i gave

Nyheter

Heim-ordfører Odd Jarle Svanem og Solvår Skogen Sæterbø, frontfigur i gulstripeaksjonen, tok onsdag de første symbolske spadetakene for oppstart av delstrekningen Leirvika-Renndalen på E39 mellom Stormyra og Betna. Statens vegvesen hadde invitert til en seanse like ved Valsøybrua for å markere det svært mange har ventet på; nå er vi i gang.